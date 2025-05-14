نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: المصري يحسم موقف فخر الدين بن يوسف بنهاية الموسم.. وغموض مصير دغموم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر بنادي المصري البورسعيدي عن موقف اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من الاستمرار بصفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بنادي المصري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "حتى الآن إدارة المصري لم تجدد عقد اللاعب فخر الدين بن يوسف".

وتابع: "إدارة المصري استقرت على تأجيل ملف تجديد عقد فخر الدين بن يوسف مع الفريق حتى نهاية الموسم للاستقرار على استمرار اللاعب بالفريق من عدمها".

وأكد: "الجزائري عبد الرحيم دغموم لم يجدد تعاقده مع النادي المصري هو الآخر حتى الآن".

وشدد: "هناك وكلاء عرضوا على الزمالك فكرة التعاقد مع دغموم".

واختتم: "اللاعب سيحسم مصيره خلال الأيام المقبلة سواء بالرحيل عن النادي المصري أو تجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق البورسعيدي".