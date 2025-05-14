نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من أيمن الرمادي بعد الهزيمة من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من أيمن الرمادي بعد الهزيمة من بيراميدز

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء بتروجت في مسابقة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.