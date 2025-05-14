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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 72 - 70 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على صالة برج العرب، في أولى مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر.

الزمالك يفوز على الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري

وجاءت نتائج الفترات كالتالي

26 - 24 لصالح الأهلي

36 - 34 لصالح الزمالك

56 - 50 لصالح الأهلي

72 - 70 لصالح الزمالك

وحرص محمد طارق عضو مجلس نادي الزمالك، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي بعد غدًا الخميس على صالة برج العرب بالإسكندرية، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر.

والجدير بالذكر، أن مواجهات الدور نصف النهائي تقام بنظام best of 5 على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور الدور النهائي لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديرًا فنيًا، جونزالو هيرمو سو مدربًا مساعدًا، محمد السحرتي مدربًا مساعدًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال،