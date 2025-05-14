أيمن الرمادي: غير راضٍ عن الأداء أمام بيراميدز وأتحمل المسؤولية كاملة

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أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه غير سعيد بالنتيجة والأداء في بعض الأوقات خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" نحتاج لمزيد من العمل واكتساب أفكار خططية أفضل من أجل الظهور بمستوى أفضل في الفترة المقبلة".

وتابع الرمادي قائلًا:" أعتذر للجماهير على النتيجة في لقاء اليوم، وأشكر اللاعبين على الجهد المبذول منهم، وحاولنا العمل جيدًا في الوقت الضيق بين مواجهتي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز لتجهيز الفريق".

وواصل المدير الفني:" أتحمل المسؤولية كاملة، والزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وعليهم التحرر واللعب بشكل خططي أفضل لتحقيق نتائج جيدة".

وأضاف أيمن الرمادي:" هناك أمور في الكرة يجب العمل على علاجها ولست مطالب بتفسيرها، واتفق أن هناك إصابات كثيرة ومؤثرة في الفريق، ولست مطالب بالحديث عن الماضي للإعلام، والوقت ليس في صالحنا سواء فيما يخص تأهيل اللاعبين أو معالجة المصابين، وأطالب الجميع بالحديث عن الحاضر وعدم التطرق إلى الماضي ومشاكله".

وواصل قائلًا:" الدوافع موجودة لدى اللاعب لأنهم يلعبون في نادٍ كبير بحجم الزمالك، وعليهم أن يظهروا بأفضل صورة، ويجب أن تكون هناك دوافع أخرى يعمل عليها الجهاز الفني، وكنت أنتظر الانتهاء من مباراتي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في ظل ضيق الوقت، وهناك عمل سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة".

وتابع الرمادي:" من حق الجماهير أن تنتقد أداء أي لاعب ولكني أرفض بشدة ظلم أي لاعب، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا يكافحان، والخطأ في الثنائي هو خطأ في أيمن الرمادي، وأرفض الأراء الثورية والقضاء على لاعب، ودور المدرب أن يساعد اللاعب خططيًا وبعد ذلك تتم محاسبته".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" وضعت سيناريوهين لفترة التوقف المقبلة، الأول هو الانتظام في معسكر مغلق لمدة 5 أو 6 أيام، والسيناريو الثاني يتمثل في تطبيق نظام اليوم الكامل، لأنني أريد العمل مع اللاعبين فترة أطول وسيتم حسم الامر بالاتفاق مع الإدارة.