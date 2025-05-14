الرياضة

خالد الغندور: الأهلي يعلق صفقة المدافع الأجنبي ورباعي محلي مُرشح

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خالد الغندور: الأهلي يعلق صفقة المدافع الأجنبي ورباعي محلي مُرشح

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي علق فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية.

خالد الغندور: الأهلي يعلق صفقة المدافع الأجنبي ورباعي محلي مُرشح

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي كان تواصل مع زين الدين بلعيد مدافع سيت ترويدن البلجيكي ولكن كما أكدنا لحضراتكم لم يحدث أي تواصل مع ناديه وقتها وحتى الآن لم يحدث تواصل".

وأضاف: "الأهلي علق الفكرة لحين وصول المدير الفني الجديد خاصًة أن هناك ترشيحات عديدة من الاسكاوتنج تييم للتعاقد مع مدافعين من الدوري المصري".

واختتم: "تم ترشيح عدد من الأسماء من بينهم عمرو الجزار من غزل المحلة وهادي رياض من بتروجت وياسين مرعي من فاركو بجانب التفكير في التعاقد مع عمر فايد من فناربخسة التركي".
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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