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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لم يقدم المستوى الأفضل أمام سيراميكا كليوباترا، لكن الأهم حاليا هو حصد النقاط الثلاث في المرحلة الحاسمة في ظل المنافسة مع بيراميدز.

أبومسلم: كنت أتمنى التعاقد مع مدرب أفضل من ريفيرو.. وهؤلاء يستحقون الانضمام للأهلي

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: كان هناك حالة توتر شديد في الأهلي اخر ربع ساعة، كما أن سيراميكا كليوباترا فريق جيد ويمتلك عناصر جيدة، كما أن الأجواء كانت صعبة للغاية.

وأضاف: إقامة المباريات في مصر تكون في أوقات غريبة، ومن أبرز اللاعبين في الأهلي كان أحمد نبيل كوكا الذي يقدم مستوى جيد دفاعيًا وهجوميًا في مركز الظهير الأيسر.

وأكمل: مصطفى العش أيضًا قدم مستوى مميز ومن أفضل مبارياته مع الأهلي، والفريق الأحمر لديه أزمة في خط الدفاع ويجب شراء عقد العش، وعلى فترات كان يظهر مروان عطية وإمام عاشور.

وزاد: هناك لاعب أيضا يجب ضمه للأهلي وهو عمرو الجزار مدافع غزل المحلة، والذي يقدم مستوى جيد، وفي مركز الظهير الأيسر هناك فوزي الحناوي لاعب حرس الحدود، ومحمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا.

وتابع: سعيد للغاية من التعامل النفسي لعماد النحاس مع اللاعبين في المباريات، والفوز بالدوري سوف يحسب للجهاز الحالي، وهناك تعامل جيد من جانب الجهاز ظهر في مستوى لاعبين، منهم أشرف بن شرقي.

وأكد: الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري المصري، بيراميدز يضم لاعبين جيدين لكنه لاعبيه لا يستطيعون تحمل الضغوط النفسية، وهو في النهاية يفتقد للجماهيرية لاستكمال المنافسة.

وحول تعيين خوسيه ريفيرو مدربًا للأهلي، علق قائلا: الاختيار ليس أفضل شئ، وكنت أتمنى تعيين مدرب كبير، والأهلي فريق كبير والفريق قيمته التسويقية، ويجب التعاقد مع مدرب قوي وصاحب اسم جيد في عالم التدريب.

وأشار إلى أن هناك مدربين تريد صناعة اسم والعمل في إفريقيا، بينما مدربين آخرين لا يريدون الخروج من أوروبا حفاظًا على السيرة الذاتية واستمرار العمل في القارة الأوروبية.