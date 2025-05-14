نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانضباط لـ ستاد المحور: تسلمنا شكوى الزمالك ضد زيزو.. وهذا موقفنا من معاقبة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصدر مسؤول داخل لجنة الانضباط، على أن اللجنة تسلمت شكوى رسمية من نادي الزمالك، ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على خلفية الأزمة القائمة بين الطرفين بعد رفض اللاعب التجديد وانقطاعه عن التدريبات.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "سنجتمع الإثنين المقبل للنظر في الشكوى، والإطلاع على كافة المستندات المرفقة، من أجل اتخاذ القرار النهائي وإعلانه بشفافية لكافة وسائل الإعلام من جانب اتحاد الكرة".

وتابع المصدر: "لا أستطيع التأكيد الآن، على أن الانضباط من حقها إيقاف زيزو أو تغريمه ماليا، ومعاقبة الأهلي بحرمانه من القيد، لأننا لم نطلع على الأوراق المقدمة من الزمالك".

واختتم: "لكن بشكل دقيق لن نتمكن من حرمان النادي الأحمر من القيد حال عدم وجود مستند يثبت حصوله على توقيع اللاعب".