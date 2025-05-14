نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية: طه عزت سيمثل أمام التظلمات والكلام عن عدم حضوره مرفوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، على أن طه عزت مدير إدارة المسابقات، سيمثل أمام لجنة التظلمات يوم الخميس المقبل، للاستماع لأقواله في أزمة مباراة القمة 130، وشرح كافة التفاصيل الخاصة بالقرارات الصادرة عن الرابطة.

رابطة الأندية: طه عزت سيمثل أمام التظلمات والكلام عن عدم حضوره مرفوض

وأكد المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، على أن الحديث عن خروج توجيهات من مسؤولي رابطة الأندية، لطه عزت من أجل عدم حضوره يوم الخميس المقبل، مرفوض ولا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر:"حيثيات القرار الأول باعتبار الأهلي خاسر من الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم جاهزة، كما أن الأسانيد التي استندنا عليها في تعديل هذا القرار موجودة، وسيعرضها طه عزت أمام التظلمات يوم الخميس المقبل".