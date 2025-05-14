نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف تفاصيل إصابات ثلاثي الفريق خلال مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثلاثي الأبيض ناصر منسي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن ناصر منسي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين تعرض المغربي صلاح مصدق لإصابة بكدمة في الكاحل، في حين اشتكى محمود بنتايج من تعرضه لإجهاد عضلي.



وأضاف الدكتور محمد أسامة أن قرار استبدال الثلاثي في لقاء اليوم هو إجراء تخفظي حتى لا تتفاقم الإصابة، وسيخضع اللاعبون لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان عليهم.