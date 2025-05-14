نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس: سعداء بالفوز على سيراميكا وهدفنا المنافسة على لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا ‏كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت اليوم على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ووجّه النحاس التهنئة للاعبين والجهاز الفني على الفوز اليوم، وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: واجهنا فريقًا قويًّا يضم مجموعة ‏مميزة من اللاعبين، ونجحنا في استغلال الفرصة وسجلنا هدف الفوز. ركزنا على الجوانب الدفاعية بشكل كبير، وكان هدفنا تحقيق ‏الفوز والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على الفوز بلقب الدوري. ‎

وواصل القائم بأعمال المدير الفني حديثه قائلًا: كان الأهم الدفاع بشكل منظم في الثلث الأخير من الملعب، ونجحنا في طريقة اللعب ‏التي خضنا بها المباراة.

وأكد النحاس أن جميع اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني التي تم التأكيد عليها قبل المباراة، لافتًا إلى أن الجهاز يعالج جميع السلبيات ‏عقب كل مباراة‎.

واختتم عماد النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق أغلق صفحة مباراة سيراميكا ويركز على مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي.‏