نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفوز على الزمالك بهدف إبراهيم عادل.. ويستمر في مطاردة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره الزمالك، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات الأدوار النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي بيراميدز، اللاعب إبراهيم عادل، في الدقيقة 21 من الشوط الأول، بعد خطأ فادح من محمد عواد.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 50، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.