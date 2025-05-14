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أحمد جودة - القاهرة - حرص ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد القاهرة لحضور مباراة بيراميدز المقامة في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ناصر ماهر يدعم الزمالك أمام بيراميدز

ويتواجد اللاعب لمؤازرة زملائه في مباراة اليوم أمام بيراميدز في ظل غيابه عن اللقاء.

ويغيب ناصر ماهر عن مواجهة الزمالك وبيراميدز بسبب شكواه من الإصابة بكدمة قوية في مفصل الكاحل، تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا السابقة في مسابقة الدوري.