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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك عن سبب خروج محمد شحاتة من التشكيل الأساسي لمباراة بيراميدز المقامة في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد شحاتة

وقال رئيس الجهاز الطبي إن اللاعب تواجد في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم بعد التأكد من سلامته وخضوعه لأشعة وفحوصات دقيقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع الدكتور محمد أسامة قائلًا:" خلال عمليات الإحماء اللاعب شعر بآلام في العضلة الخلفية ليتم الاستقرار بشكل سريع على استبداله حرصًا على سلامته وتجهيز للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري ومباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.