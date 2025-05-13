نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة فرنسا: "المنبوذ" أحق من صلاح بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعتقد إيمانويل بيتي، بطل كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا، أن مواطنه عثمان ديبملي، نجم باريس سان جيرمان، يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول.

وتجاهل النجم الفرنسي محمد صلاح وثنائي برشلونة لامين يامال ورافينيا، في ترشيحاته للفوز بالكرة الذهبية، على الرغم من أن الثلاثي من أبرز مهاجمي أوروبا هذا الموسم، وقادوا أنديتهم إلى البطولات.



وقال بيتي في تصريحات لـ "تولك سبورت": أعتقد أن ديمبلي يقدم أفضل مواسمه حتى الآن، وهو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية نهاية الموسم.

وانضم ديمبلي صاحب الـ 27 عاما إلى النادي الباريسي في صيف 2023 مقابل 43.5 مليون جنيه إسترليني قادما من برشلونة.

وبدا صلاح المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية حتى خرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في ثمن النهائي، ويظل المهاجم المصري أحد المرشحين، لكن خروج "الريدز" المبكر من البطولة الأوروبية قد يمنعه من الفوز بالجائزة، على الرغم من أنه سجل 33 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة في 49 مباراة بمختلف المسابقات، وقاد فريقه إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يتصدر ترتيب هدافي الدوري.

يامال ورافينيا،اللذان خرج فريقهما برشلونة أيضا من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 6-7 في مجموع المباراتين أمام إنتر ميلان بنصف النهائي، يتنافسان أيضا على الجائزة المرموقة باعتبار أنهما حققا لبرشلونة لقبي السوبر الإسباني وكأس الملك وبات النادي الكاتالوني على بعد خطوة من التتويج بالدوري.



ومع ذلك، لا يعتقد بيتي أن أيا من الثلاثي سيفوز بالكرة الذهبية، بل يعتقد أن لاعبا واحدا فقط يقدم أفضل موسم، وهو عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، الذي أقصى ليفربول وخرج من برشلونة كلاعب منبوذ بعد فترة مليئة بالإصابات قضاها في إسبانيا.