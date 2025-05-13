بهلاءـ من مؤمن الهنائي : يصل قطار بطولة كأس نادي بهلاء لكرة القدم (نسخة 2024م المؤجلة) هذا الأسبوع المحطة قبل الأخيرة، عندما تلتقي الفرق الأربعة النصر و المستقبل والاتحاد والكور في مواجهات دوري الإياب، فيلعب النصر مع المستقبل في الساعة الثامنة من مساء غد الخميس ويلتقي الكور مع الاتحاد مساء بعد غد الجمعة وتقام المباريات على الملعب الرئيسي للنادي وكانت مواجهات دور الذهاب قد انتهت بفوز المستقبل على النصر بهدفين نظيفين من إمضاء عمار الجديدي وزكريا الريامي وحصل لاعب المستقبل محمد بن سالم المحروقي على جائزة أفضل لاعب ليقطع المستقبل نصف المشوار للتأهل للنهائي والحال نفسه لفريق الكور الذي تغلب في المباراة الثانية على فريق الاتحاد بهدف دون رد أحرز الهدف اللاعب ماجد بن عبدالله الشكيلي، واستحق لاعب الكور ماجد الهنائي جائزة أفضل لاعب وتبدو مهمة فريقي المستقبل والكور أقرب لبلوغ المباراة النهائية مالم يكن لفريقي النصر والاتحاد رأي آخر في مباراتي الحسم، حيث يحتاج المستقبل للتعادل أو حتى الخسارة بهدف فيما يحتاج الكور للتعادل أو تكرار الفوز للعبور نحو النهائي المرتقب بتاريخ 23 مايو الجاري وتظل الفرصة متاحة للفرق الأربعة، وذلك لن يتأتى إلا باللعب الهجومي واستغلال الفرص مع تأمين الشق الدفاعي للمحافظة على الشباك .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكور والمستقبل يقطعان نصف المشوار لبلوغ نهائي كأس نادي بهلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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