فـي الدوري السعودي: الاتحاد قاب فوز من استعادة اللقب والهلال يؤجل تتويجه!

الرياض ــ أ.ف.ب: بات الاتحاد قاب فوز أو أي نتيجة أخرى في حال تعثر ملاحقه المباشر الهلال، لاستعادة لقب الدوري السعودي لكرة القدم الأسبوع المقبل، بعدما وضع «العميد» قدما على منصة التتويج بفوزه المريح على الفيحاء بثلاثية نظيفة أبقته متصدراً بفارق ست نقاط عن «الزعيم».

وفيما أجل الهلال تنصيب الاتحاد بعد اكتساحه العروبة (4-0)، يحل «العميد» الأسبوع المقبل ضيفاً على الرائد الذي ودع رسمياً دوري المحترفين بعد خسارته أمام ضمك.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة قبل 3 مباريات على النهاية بفارق 6 نقاط أمام الهلال وحتى بحال تعادلهما بالنقاط، فهو يتفوق في المواجهتين المباشرتين، إذ فاز الهلال في الدور الأول 3-1، فيما انتصر الاتحاد 4-1 في الدور الثاني.

ويشتعل الصراع على الهروب من المقعدين الآخرين للهبوط، بينما واجه الرائد حقيقة الهبوط للمرة الأولى منذ انطلاق النسخة الحديثة للبطولة عام 2008. وتبقى خطوة واحدة على التتويج، وأجواء غرفة الملابس دائماً إيجابية» بهذه الكلمات علق عبد الرحمن عبود نجم «العميد» بعد اكتساح الفيحاء مثنياً على زميله، قائد الفريق وهدافه، الفرنسي كريم بنزيمة، «كريم أفضل لاعب في العالم، وهو لاعب كبير». وعن التفاهم الذي اظهره النجمان، قال عبود «نتمرن سويا بشكل يومي، فمن الطبيعي أن يفهمني وأفهمه، ومن السهل اللعب مع كريم». وفي الرياض، لم يجد الهلال صعوبة في تجاوز الرائد برباعية شهدت عودة هدافه السابق الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى هز الشباك بعد 170 يوماً، فيما عادل قائده سالم الدوسري رقم نجمه السابق ياسر القحطاني بـ132 هدفا لكل منهما، خلف الهداف التاريخي سامي الجابر (175).

واقترب «الزعيم» من حسم الوصافة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة التي يحمل رقمها القياسي بأربع مرات، مبقياً الفارق عن أقرب منافسيه النصر على خمس نقاط.

وفي نجران، قسا النصر على مضيفه الأخدود بتسعة أهداف نظيفة، سجل منها السنغالي ساديو مانيه رباعية موقعا على أول سوبر هاتريك مع الفريق، في المباراة الرسمية رقم 90 التي يخوضها مع النادي العاصمي. وفي ظل غياب هداف الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجح مانيه في تسجيل أكثر من هدفين في مباراة واحدة مع النصر لأول مرة، منذ انتقاله إلى صفوفه صيف 2023. وعلى أرضه وبين جماهيره، أكرم الشباب، شيخ الأندية في السعودية، وفادة ضيفه الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا متفوقاً عليه (3-1)، في مباراة شكر فيها مدربه التركي فاتح تيريم المسؤولين على إحضار حكام بهذه الجودة.

قال المخضرم تيريم (71 عاماً) إن «المباراة التي قادها الحكم الألماني فيليكس زواير، لم تكن مهمة فقط لكون الخصم هو بطل آسيا، بل لأنها تمثل فرصة لإظهار الهوية الهجومية التي يسعى لغرسها منذ توليه قيادة الشباب».

وأثنى مدرب غلطة سراي التركي وباناثينايكوس اليوناني سابقاً على مهاجم الشباب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعدما سجل ثنائية، رفعت رصيده إلى 150 هدفاً في الدوري السعودي مؤكدا مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ البطولة.