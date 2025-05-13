نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى افتتاح المجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط

شيد وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للرماية

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة:المجمع الأولمبي للرماية إنـجاز تترسخ من خلاله مكانة سلطنة عمان كحاضنة للتميز الرياضي

بيت مفتوح للكفاءات والمهارات وميدان فسيح لتتويج الأبطال الأولمبيين واحتضان الإنـجازات

مواكبة لمنظومة التطوير والتحديث المستمرين ولتسخير كافة الإمكانات والمقدرات لإدامة وتعزيز المستويات الوطنية العالية، افُتتح امس المجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع. في بداية الحفل قام صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية والافتتاح الرسمي للمجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المراحل الإنشائية للمجمع وما يضمه من مرافق وخدمات وما زود به من تقنيات وأجهزة ومعدات حديثة. بعدها تجول صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والحضور في مرافق وميادين المجمع المختلفة واستمع سموه إلى شرح عن كل ميدان من ميادين الرماية المختلفة، وما تحويه من مرافق وملحقات مساندة. وبهذه المناسبة قال صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد رئيس اللجنة الأولمبية العمانية: « يُمثّل المجمّع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط إنجازًا رياضيا، حيث يعد وجهة رائدة لاستقطاب الكفاءات الرياضية، وبيئةٍ حاضنةٍ للمهارات الواعدة للرماة، ودعم الإنجازات المحلية والدولية، ونحن في اللجنة الأولمبية العمانية نثمن عالياً هذا الإنجاز الذي يعكس الدعم المستمر الذي يحظى به قطاعنا الرياضي من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ويبرز الدور الحيوي للرياضة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في سلطنة عمان «.

وقال الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاتحاد العماني للرماية :» بفضل الله تعالى وتوفيقه تم اليوم افتتاح المجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط - والذي يعد إنجازا تترسخ من خلاله مكانة سلطنة عمان كحاضنة للتميز الرياضي، وبيتٍ مفتوح للكفاءات والمهارات، وميدانٍ فسيحٍ لتتويج الأبطال الأولمبيين واحتضان الإنجازات، بما تمتلكه من مرافق متقدمة ورؤية إستراتيجية تُعلي من شأن الإنسان وتستثمر في قدراته في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - أيده الله - التي وضعت النهوض بالرياضة بشتى أنواعها ضمن أولويات التنمية الشاملة، وبما يتماشى في الوقت ذاته مع رؤية «عمان 2040» ليغدو المجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط شاهدًا على طموحٍ مستمر لا تحده حدود ومسيرةٍ لا تعرف التوقّف نحو منصات التتويج «. يُشار إلى أن المجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط، شُيِّد وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للرماية ليُلبِّي المتطلبات الفنية والتنظيمية التي تقتضيها رياضة الرماية الأولمبية وليكون صرحا جامعًا لكل الرماة في سلطنة عُمان من مختلف الأعمار والفئات، وحاضنًا لطموحاتهم، ومُهيئًا لهم أفضل بيئة للتدريب والتنافس والتألق وليكون علامة فارقة في مسيرة النهضة العُمانية الحديثة وصورة ناطقة بما بلغته سلطنة عُمان من تقدم في ميدان البنى الأساسية الرياضية، وتجسيدًا لرؤية القيادة الحكيمة في بناء الإنسان وتمكينه، وترسيخًا لمكانة الرياضة العُمانية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، و هو صرح وطني يُجسد التطلعات نحو الريادة ويُعزز من قدرة سلطنة عمان على استضافة البطولات الرسمية وعلى مختلف الأصعدة.

مرافق المجمع

ويتكوّن المجمع من عدد من المباني والمرافق النوعية من بينها: المبنى الرئيسي والذي يمتد على مساحة (2400) مترٍ مربع، ويضم قاعة مفتوحة رحبة ومكاتب إدارية ومستودعًا للأسلحة وآخر للذخائر، إضافة إلى مطعم مجهز وغرفة للبث الإعلامي تُواكب تطلعات التغطية الرقمية والمرئية للبطولات والفعاليات، وميدان الرماية لمسافة (10) أمتار بمساحة (2700) متر مربع، يتضمن (80) هدفًا ويستوعب (80) رامياً في وقتٍ واحد وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والجاهزية الفنية، وميدان الرماية لمسافة (25) مترًا بمساحة تبلغ (2900) متر مربع ويضم (50) هدفًا قادرًا على احتضان (50) رامياً في ذات اللحظة، وميدان الرماية لمسافة (50) مترًا بمساحة (2600) متر مربع يحتوي على (80) هدفًا ويستوعب (80) رامياً في آنٍ واحد، مما يجعله واحدًا من أبرز ميادين الرماية في المنطقة، والقاعة الختامية وهي قاعة مخصصة للمنافسات النهائية وتبلغ مساحتها(1600) متر مربع وتتسع لعشرة رماة في أجواء مغلقة مصممة بعناية فائقة لضمان أعلى مستويات التركيز والدقة، وقد زُوِّدت جميع مباني الميادين بمدرجات مريحة ومجهزة لاستقبال الجماهير مما يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الأداء الرياضي الراقي والحضور المجتمعي الفاعل. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السمو والمعالي ، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاتحاد العماني للرماية، وعدد من قادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وأعضاء الاتحاد العماني للرماية.

ترسيخ مكانة الرياضة العمانية

وبهذه المناسبة أجرى التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية عددا من اللقاءات، حيث تحدث العميد الركن (طيار ) ناصر بن سعيد السعدي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للتدريب والتمارين المشتركة قائلا: « تأتي أهمية إنشاء هذا المجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط ليكون علامة فارقة في مسيرة النهضة العمانية الحديثة وتجسيدا لرؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ مكانة الرياضة العمانية في المستويات الإقليمية والدولية حيث جاء إنشاء هذا الصرح الرياضي وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للرماية، ويلبي كافة المتطلبات الفنية والتنظيمية «.

خطوة مهمة

وقال العقيد الركن (جوي ) حمد بن سالم البلوشي مدير الرياضة العسكرية:» يعد المجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط خطوة مهمة في تطوير رياضة الرماية في سلطنة عمان، من خلال توفير بنية أساسية حديثة ومتكاملة وفق أعلى المعايير الأولمبية، مما يساعد على صقل مهارات الرماة العمانيين ورفع مستوياتهم الفنية وتطويرها ليسهم في رفد المنتخبات الوطنية بعناصر قادرة على تحقيق الإنجازات المشرفة في المحافل المختلفة، وقد شيد المجمع ليكون مركزا تدريبيا متقدما لصناعة رماة دوليين، وصمم وفق أعلى معايير الاتحاد الدولي للرماية لاستضافة البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية».