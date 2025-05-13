برلين ـ د. ب. أ: يستعد جيريمي فريمبونج، لاعب فريق باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الموسم الماضي، للرحيل عن ناديه، بعدما ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لليفربول، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفقا لتقارير إخبارية، امس الثلاثاء. وكشفت مجلة (كيكر) الرياضية وصحيفة (بيلد) الألمانيتين أن الظهير الدولي الهولندي سيرحل «بشكل شبه مؤكد» في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد 4 سنوات قضاها مع ليفركوزن. أوضحت كيكر أن «التفاصيل النهائية» فقط هي التي تحتاج إلى حسم، مضيفة أن عقد فريمبونج، الذي يستمر حتى عام 2028، يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل حوالي 40 مليون يورو (5ر44 مليون دولار).

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