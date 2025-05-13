لندن ـ د. ب. أ: قال الدراج البريطاني السابق السير كريس هوي إنه دخل «مرحلة استقرار» في علاجه من السرطان، مشير إلى أنه يقدر الحياة «أكثر من أي وقت مضى». وكشف بطل الدراجات الأولمبي ست مرات في فبراير 2024 أنه يخضع للعلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي، قبل أن يعلن في أكتوبر الماضي أن تشخيصه مميت، وأن الأطباء أبلغوه أن أمامه ما بين سنتين وأربع سنوات ليعيشها. وصرح هوي 49 عاما لمحطة (سكاي سبورتس) الإخبارية: «أنا بخير. أشعر أنني دخلت مرحلة استقرار نوعا ما في الوقت الحالي، وأشعر بأنني في حالة جيدة، أمارس الرياضة، وأركب الدراجة، وانشغل».

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