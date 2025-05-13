شارك معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس اللجنة الطبية بالمجلس الأولمبي الآسيوي، وعبدالله بن محمد بامخالف أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية، والمهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الإدارة، في الاجتماع الخامس والأربعين للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عُقد في دولة الكويت على مدار يومين. تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا الرئيسية التي تركز على تطوير الرياضة الأولمبية في قارة آسيا، من أبرزها تعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية، وتطوير البنية التحتية الرياضية في المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز مشاركة الرياضيين الآسيويين في الفعاليات الأولمبية الدولية، كما تم التركيز على أهمية تعزيز الشراكات بين المجلس الأولمبي الآسيوي والمنظمات الرياضية الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما سبق الاجتماع الرئيسي حفل افتتاح رسمي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، الذي شهد حضور كبار المسؤولين في الحركة الرياضية الآسيوية والدولية. وتضمن الحفل العديد من العروض الثقافية والفنية التي تمثل التنوع الثقافي للمنطقة الآسيوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة الأولمبية العمانية تشارك فـي اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.