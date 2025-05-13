نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الإصابة.. تعديل عاجل على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي تعديلًا على التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

تعديل عاجل على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

ودفع الجهاز الفني بصلاح مصدق بدلًا من محمد شحاتة بعد شكوى الأخير من آلام في العضلة الخلفية، ودخل أيمن أمير عبد العزيز ليتواجد على مقاعد البدلاء.

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف وأيمن أمير عبد العزيز.