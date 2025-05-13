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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، انطلاق البطولة الأفريقية للشطرنج للرجال والسيدات والمقامة تحت سفح الأهرامات خلال الفترة من 13 إلى 20 مايو الجاري بمشاركة 17 دولة والمؤهلة لكأس العالم للشطرنج.

رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية

وقدم اللواء مختار عمارة، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الدعم المقدم لإنجاح البطولة، مرحبا بالوفود المشاركة في المنافسات متمنيا التوفيق للجميع في المنافسات.

موضحا أنه تم توفير كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة التي تُقام للمرة الخامسة في القاهرة وتم الاستعداد لها بالشكل الذي يليق بسمعة مصر في تنظيم كافة الأحداث الرياضية.

من جانبه قدم الروسي أركادي ديكوفرتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، في كلمة مسجلة الشكر إلى المسئولين في الاتحاد المصري على حسن استضافة الوفود في القاهرة الأمر الذي لاقى استحسان جميع المشاركين مقدما الشكر لمصر على استضافة ذلك الحدث القاري الهام.

كما قدمت أيضا السنغالية نادية ماروكشينا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج الشكر إلى الاتحاد المصري على التنظيم مؤكدة أن هذه النسخة من البطولة الأفريقية تعد الأفضل على مدار السنوات الماضية.

ورحب الدكتور كريم وجيه، مدير البطولة الأفريقية للشطرنج بضيوف مصر مقدما التحية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي والإفريقي وإدارة الفندق المستضيف للحدث الأفريقي.

يشارك في البطولة الأفريقية للشطرنج كل من: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، كوت ديفوار، الكاميرون، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، جنوب إفريقيا، السنغال، الصومال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث.

تضم قائمة لاعبي منتخب مصر 5 لاعبين و5 لاعبات وهم: باسم أمين، أحمد عدلي، أدهم فوزي، ديڤيد جورج، حامد وفا، شروق وفا، شاهندة وفا، جوي روماني، جنى محمد زكي، ديمة علاء، بجانب مشاركة نحو 25 لاعب مصري في المنافسات للمنافسة على الألقاب الفردية.

وأسند الاتحاد الدولي للشطرنج إدارة البطولة إلى الدكتور كريم وجيه نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في تنظيم بطولات الشطرنج والفعاليات الكبرى وإدارتها بالشكل الاحترافي حتى تخرج بالشكل اللائق، والذي أكد على وجود متابعة على مدار الأيام الماضية لاستكمال كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة وتم اختيار إقامتها في منطقة الأهرامات السياحية للترويج للمعالم السياحية في مصر في البطولة التي يشارك فيها نحو 150 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار السنية.

وتقام منافسات البطولة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء بنظام الجولتين على أن يتم تخصيص يوم الجمعة لزيارة الأماكن السياحية للوفود على أن تكون المنافسات أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين من الساعة الـ 5 مساء على أن يكون حفل الختام يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساء.