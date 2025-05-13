نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة أمام الفتح في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفتح يوم الجمعة المقبل الموافق 16/5/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد الفتح ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال أمام الفتح

وستقام أحداث مباراة الهلال والفتح مساء الجمعة في تمام الساعة 6:55 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:55 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزعيم المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 68 نقطة بعد تحقيق 21 فوز و5 تعادلات وخسر خمسة اخرين.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفتح

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.