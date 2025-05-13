الرياضة

أشرف بن شرقي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

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أشرف بن شرقي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - حصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق الأحمر اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.

أشرف بن شرقي رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وسجل بن شؤقي هدف المباراة الوحيد والنقاط الثلاث في الدقيقة 20.

وتسلم بن شرقي جائزة أفضل لاعب بعد انتهاء المباراة من جانب مندوب رابطة الأندية.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 1 - 0 ليبتعد في صدارة الترتيب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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