نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقتنص فوزا ثمينا على سيراميكا كليوبترا في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن أحداث مباراة سيراميكا كليوبترا أمام الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي بهدف دون رد ليضيق الفارق على حساب أقرب المنافسين نادي بيراميدز.

هدف المباراة الوحيد

واستطاع المارد الأحمر التقدم بهدف دون رد أشرف بن شرقي مع حلول الدقيقة 20 من عمر اللقاء ليضع الاهلي في المقدمة بعد جملة ثلاثية مميزةً بين طاهر محمد طاهر وإمام عاشور ختمها المغربي في الشباك.

ويسعى الأهلي للفوز في كلّ المباريات المتبقية من أجل حصد اللقب المحلي وسط منافسة قوية اشتعلت في الأمتار الأخيرة خاصة مع سقوط بيراميدز الجولة الخامسة أمام فاركو.

وبهذه النتيجة احتل الأهلي صدراة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 31 في المركز السادس.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - أشرف بنشرقي.