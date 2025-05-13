نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب ينقل معسكره إلى القاهرة ويخوض تدريبات استشفائية استعدادًا للمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم تدريبات استشفائية اليوم فى الجيم وحمام السباحة للتغلب على الإجهاد وفك العضلات وذلك عقب وصول المنتخب من السويس إلى القاهرة لبدء التحضير للقاء المغرب بعد غد الخميس باستاد الدفاع الجوي فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية الجارية فى ضيافة مصر. منتخب الشباب ينقل معسكره إلى القاهرة ويخوض تدريبات استشفائية استعدادًا للمغرب وجاءت التدريبات الترويجية فى أجواء تفاؤلية بعد نجاح احفاد الفراعنة بقيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه فى حجز تذكرة التأهل للمونديال رفقة المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا. ويتطلع احفاد الفراعنة لمواصلة المسيرة والمنافسة بقوة عن اللقب الافريقي وسط دعم مكثف من مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو الفيفا.

