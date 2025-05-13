نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الرائد في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره فريق الرائد يوم الخميس القادم الموافق 15 مايو الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد أمام الرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والرائد مساء يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.