نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافتة طيبة من لاعبي فاركو والمصري اتجاه المساعد هشام الدسوقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الان أحداث مباراة نادي المصري أمام نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري الممتاز. وفي لافتة طيبة قبل بداية المباراة قدم لاعبي الفريقين واجب العزاء للحكم المساعد الأول هشام الدسوقي بعد وفاة والده قبل اللقاء بيومين. اللقطة لاقت تفاعل جماهيري كبير لما فيها من إنسانية وتضامن. ويقود اللقاء حكم الساحة حمادة القلاوي ويعاونه كلا من هشام الدسوقي وكريم السعيد مساعدين ويتواجد أحمد ناصر حكما رابعا. وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي وسامي هلهل.