نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعبر عقبة سيراميكا كليوبترا في الشوط الأول بهدف بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوبترا أمام الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع المارد الأحمر التقدم بهدف دون رد أشرف بن شرقي مع حلول الدقيقة 20 من عمر اللقاء ليضع الاهلي في المقدمة بعد جملة ثلاثية مميزةً بين طاهر محمد طاهر وإمام عاشور ختمها المغربي في الشباك.

ويسعى الأهلي للفوز في كلّ المباريات المتبقية من أجل حصد اللقب المحلي.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - أشرف بنشرقي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: "مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا".