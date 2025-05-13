نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات عاطفية من كارلو أنشيلوتي عقب رحيل عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن طريق تصريحات صحفية خاصة، عن مشاعره عقب اعلان رحيله وانتهاء رحلته مع ريال مدريد، واستلام مهمته مع منتخب البرازيل.

أعلن كارلو أنشيلوتي عن انتهاء رحلته مع ريال مدريد بنهاية الموسم، وإنه سيتولى القيادة الفنية لمنتخب البرازيل، بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة هناك على كافة التفاصيل.

خسر ريال مدريد هذا الموسم لقب كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في النهائي، وكذلك لقب الدوري الإسباني، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام ارسنال.

رسالة كارلو أنشيلوتي

قال كارلو أنشيلوتي: "سأكون من محبي ريال مدريد لبقية حياتي. لم أكن أعتقد أنني سأكون مدربًا لمدة 6 سنوات. يجب أن أشكر النادي".



"سأدرب البرازيل من 26 مايو. مثل كل شيء في الحياة، تنتهي الأمور. لقد استمتعت بوقتي هنا".

عن تشافي الونسو: لا يحتاج إلى أي نصيحة مني لأنه مدير رائع. لديه كل شيء ليصبح مدربًا كبيرًا".