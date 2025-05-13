نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول في شباك سيراميكا كليوبترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوبترا أمام الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقي هدف المباراة الوحيد حتى الان مع حلول الدقيقة 20 من عمر اللقاء ليضع الاهلي في المقدمة.

ويسعى الأهلي للفوز في كلّ المباريات المتبقية من أجل حصد اللقب المحلي.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - أشرف بنشرقي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: "مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا".

