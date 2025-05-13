نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب الشباب: أعد جماهير الكرة المصرية بالوصول إلى نهائي أمم إفريقيا وحصد اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعد علاء عبده المدرب العام لمنتخب الشباب، جماهير الكرة المصرية بتخطي عقبة المغرب في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب والتي ستقام في مصر.

مدرب منتخب الشباب: أعد جماهير الكرة المصرية بالوصول إلى نهائي أمم إفريقيا وحصد اللقب

وقال عبده في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: نستعد لمواجهة منتخب المغرب المقبلة يوم الخميس المقبل، ولن تكون مباراة سهلة ومنتخب المغرب به عناصر قوية للغاية.

وأضاف عبده: أغلقنا صفحة منتخب غانا وأنهينا احتفالات التأهل إلى كأس العالم بتشيلي، وبدأنا الاستعدادا لمواجهة غانا المقبلة في نصف نهائي البطولة.

وتابع: أعد جماهير الكرة المصرية بتخطي منتخب المغرب في المباراة المقبلة، بالوصول إلى نهائي البطولة في مصر وسنحصل على البطولة، وقادرين على تحقيق ذلك.

وأردف: مباراة غانا كانت بمثابة نهائي مبكر وبه عناصر قوية ومحترفين في كل دوريات العالم الكبرى مثل الدوري الإسباني والإنجليزي، ولاعبي منتخب غانا لعبوا عدد مباريات أقل مننا في البطولة وحصلوا على قسط من الراحة أكثر مننا ولكن لاعبي المنتخب تكتيكيا لعبوا مباراة قوية وربنا كرمنا ولعبنا مباراة على أعلى مستوى أمام منتخب قوي للغاية بحجم غانا

وواصل:: أقمنا معسكر قبل البطولة ب10 أيام ولدينا مشكلة في العامل البدني بسبب ضيق الوقت للانضمام إلى معسكر المنتخب، والعامل البدني أزمة واضحة لا تستطيع مجاراة المنتخبات الإفريقية ولكن في النهاية حققنا ما أردناه والتأهل إلى نصف النهائي والضمان المشاركة في كأس العالم بتشيلي.