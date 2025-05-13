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أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء عبده المدرب العام لمنتخب الشباب، على الفوز على منتخب غانا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في مصر والتأهل إلى كأس العالم للشباب بتشيلي.

مدرب منتخب الشباب: لدينا مشكلة في العامل البدني للاعبين.. وحققنا ما أردناه أمام غانا

وقال عبده في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: مباراة غانا كانت بمثابة نهائي مبكر وبه عناصر قوية ومحترفين في كل دوريات العالم الكبرى مثل الدوري الإسباني والإنجليزي.

وأضاف: لاعبي منتخب غانا لعبوا عدد مباريات أقل مننا في البطولة وحصلوا على قسط من الراحة أكثر مننا ولكن لاعبي المنتخب تكتيكيا لعبوا مباراة قوية وربنا كرمنا ولعبنا مباراة على أعلى مستوى أمام منتخب قوي للغاية بحجم غانا

وتابع: أقمنا معسكر قبل البطولة ب10 أيام ولدينا مشكلة في العامل البدني بسبب ضيق الوقت للانضمام إلى معسكر المنتخب، والعامل البدني أزمة واضحة لا تستطيع مجاراة المنتخبات الإفريقية ولكن في النهاية حققنا ما أردناه والتأهل إلى نصف النهائي والضمان المشاركة في كأس العالم بتشيلي.

وأختتم عبد تصريحاته قائلا: نستعد لمواجهة منتخب المغرب المقبلة يوم الخميس المقبل وأعد جماهير الكرة المصرية بالوصول إلى نهائي البطولة في مصر وسنحصل على البطولة.