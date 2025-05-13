نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل المصري لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة أنيس بوجلبان عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي تُقام مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

وفي خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، وحسن علي

أما في وسط الملعب الدفاعي الثنائي محمد مخلوف وسامادو أتدجيكيو

وفي الخط الهجومي جاء الثلاثي ميدو جابر، كريم بامبو، وعبد الرحيم دغموم، خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء للفريق البورسعيدي كلًا من: محمد شحاتة، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، أحمد عيد، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، وجون إيبوكا.



ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.