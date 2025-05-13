نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوبترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المرحلة الفاصلة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلن عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه للمواجهة والذي تكون:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - أشرف بنشرقي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: "مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا".



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر