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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي عن مواجهات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والزمالك وبيراميدز، وفرص كل فريق.

كريم رمزي: الزمالك لن يلعب برعونة أمام بيراميدز.. والأهلي سيعاني دفاعيا أمام سيراميكا

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إم إم: مواجهة سيراميكا كليوباترا ثقيلة جدا على الأهلي، والأحمر يعاني من غيابات بالجملة في خط الدفاع، والدفاع سيعاني دفاعيا أمام سيراميكا، وعلي ماهر سيخوض لقاء الأهلي بكل قوة.

وأضاف: على الجانب الأخر مواجهة الزمالك وبيراميدز ستكون قوية للغاية وهي مباراة قمة خاصة في الدوري، وسيكون بها ندية وحماس وتنافسية شديدة، ولاعبي الزمالك لن يلعبوا برعونة مثل ما يتردد أمام بيراميدز والأبيض فريق كبير ويمتلك جهاز فني ولاعبين ومجلس إدارة لا يقبلون اللعي برعونة أمام بيراميدز.

وتابع: جماهير الأبيض تريد تحقيق الفوز على بيراميدز، وأيمن الرمادي مدرب على قدر كبير من الاحترام، ودعونا نستمتع بمواجهة الزمالك وبيراميدز، وفي الوقت الحالي بيراميدز أعلى فنيا من الزمالك، ولكن الأبيض يتمسك بحظوظه في الفوز على بيراميدز من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: لقاء الزمالك وبيراميدز ليس لها حسابات وأوقات كثير كان بيراميدز أعلى فنيا والزمالك يستطيع تحقيق الفوز والعكس صحيح، أنا فرحان بالدوري وأريد الحديث عن كرة القدم فقط والاستمتاع بالتنافس الشديد بين الفرق بصرف النظر عن أي شئ أخر والدوري هذا الموسم له شكل مميز