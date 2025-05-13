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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز والزمالك

ضياء السيد: ماشيين بطريقة مشي حالك عشان نادي معين ميهبطش.. والأهلي يقدم مستويات جيدة مع النحاس

وقال السيد في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباريات الحسم ستكون قوية للغاية، وبها ضغوط كبيرة، الأهلي يقدم مستوى جيد تحت قيادة عماد النحاس في أخر 3 مباريات والأحمر أصبح مطالب بالحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز من أجل تحقيق اللقب، ولكن لاعبي الأهلي خبرات ومروا بهذه الضغوط، مستويات لاعبي الأهلي متقاربة وعن خط الدفاع حتى البدلاء رجليهم في الملعب وقادرين على تقديم مردود جيد

وأضاف السيد عن مدرب الأهلي المحتمل خوسيه ريفيرو: أتمنى أن يتماشى طريقة لعب المدرب الجديد مع نظام الأهلي، والأهلي تعاقد مع صفقات مميزة، ويحتاجون إلى مدرب ذو شخصية مميزة وقوية للسيطرة على أوضة اللبس، وأتمنى أن يكون المدرب قادر على السيطرة على كثرة النجوم الموجودة في الأهلي

وواصل: أي مدرب لا بد أن يكون لديه طموح وشغف من أجل النجاح وتحقيق الألقاب، وتابعت خوسيه ريفيرو في مباراتي الأهلي ومباراتي أورلاندو أمام بيراميدز، ولكن لا أستطيع الحكم عليه، وعلينا دعم الأهلي في اختياراته والا يتم الحكم مسبقا على المدرب.

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز قال ضياء السيد: مباراة بيراميدز والزمالك صعبة للغاية على الفريقين، ومباريات مثل الزمالك وبيراميدز تكون مواجهات لاعيبة مع أحترامي الكامل للمدربين، ورد فعل اللاعبين خلال اللقاء تكون نقطة فارقة بشكل كبير.

كما تحدث ضياء السيد عن شكل الدوري في الموسم الجديد واحتمالات إلغاء الهبوط هذا الموسم: الدوري قائم على لائحة، وهذه اللائحة حصلت على مواققة جميع اللأندية، ولكن لماذا يتم التغيير دون منطق، فكيف أغير اللائحة عشان المجاملات مثل عدم هبوط فريق بعينه، فهذا الأمر أصبح عادي مثلما حدث بالسابق فمشيان بطريقة مشي حالك وأصبحنا معتادين على ذلك وكل هه الأشياء غلط.

وأختتم ضياء السيد تصريحاته قائلا: أنا ضد إلغاء معسكر المنتخب في يونيو، ما المانع من إقامة المعسكر بلاعبي بيراميدز وباقي لاعبي الأندية باستثناء لاعبي الأهلي والزمالك

