عاجل.. عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الأحمر ‏لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز. ‏

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل على النحو التالي: ‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: أكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.

