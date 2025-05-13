عاجل.. عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الأحمر لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي
ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.