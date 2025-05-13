نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أنشيلوتي على تولي تدريب منتخب البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أول تصريحات له عقب الإعلان رسميًا عن تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب البرازيل وتوليه هذا المنصب في 26 مايو (آيار)، مؤكدًا أن هذا يمثل "تحديًا مهمًا" وهو "سعيد جدًا" به، وفي نفس الوقت سيركز على "إنهاء" مهمته مع الفريق الملكي بشكل "جيد".

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عن "شعوره الشخصي" حيال توليه تدريب منتخب السيليساو، قائلًا: "إنه تحدٍ بالغ الأهمية، ولكن حتى ذلك الحين، أتولى تدريب ريال مدريد، وأريد أن أُنهي هذه المرحلة الأخيرة وهذه المغامرة الرائعة بشكل جيد".

وتابع بلهجة مازحة: "إنني سعيد جدًا. لو لم يكن لديّ المؤتمر الصحافي، لكان اليوم رائعًا. لكن يجب أن أشرح أشياء لا أريد شرحها، لأنني أحمل قميص ريال مدريد حتى يوم 25. أحترم هذا القميص، نعم، لكنني سعيد جدًا بما يحدث معي".

وأضاف في نفس السياق: "أنتم مهتمون بما أفكر فيه، ولكنني يجب أن أفكر في الأوقات التي أعيشها، وهي الأيام المتبقية لي هنا، والاحترام الكبير الذي أكنه لهذا النادي وجماهيره ولاعبيه، إنني أركز تمامًا على ما يجب أن أفعله في هذه المرحلة الأخيرة من هذه المغامرة الرائعة".

وتجنب أنشيلوتي التعليق على توقيت الإعلان الذي أصدره الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي. بتوقيت وسط أوروبا (-2 ت.ج)، بينما لم يكن ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا بعد.

وقال إن "هذا يحدث لأن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أصدر هذا البيان. الأمر أصبح رسميًا. واعتبارًا من يوم 26 سأكون مدربًا للبرازيل".

وأشار إلى أن "ريال مدريد سيصدر بيانًا في أي وقت يشاء، لا يوجد أي نوع من المشكلات. سيفعلون ذلك في الوقت الذي يجدونه مناسبًا؛ تمامًا كما فعل الاتحاد البرازيلي. كلٌّ يتصرف وفقًا لما يتراءى له".

وشدد المدرب الإيطالي على أنه يركز مع ريال مدريد في الووقت الحالي، ورفض التعليق على كيفية استعداده لأول قائمة لاعبين سيستدعيهم كمدرب لمنتخب "السامبا" في 26 مايو (آيار).

واختتم: "أعلم تماما كيف سيبدو هذان الأسبوعان، استعدادًا للمباريات الثلاث المتبقية اريال مدريد. ثم، في يوم 26 ستكون أمامي مهمة أخرى أتولاها".