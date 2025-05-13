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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، إلى ربع نهائي بطولة روما للأساتذة فئة 1000 نقطة، المقامة على الملاعب الترابية، مساء الثلاثاء.

ألكاراز يبلغ ربع نهائي روما للمرة الأولى

ونجح ألكاراز، المصنف الثالث في البطولة، في التغلب على الروسي كارين خاشانوف، المصنف 23، بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة (6-3، 3-6، 7-5)، في مباراة استغرقت ساعتين و27 دقيقة.

وعزز ألكاراز، سجله المثالي أمام خاشانوف، حيث حقق فوزه الخامس دون أي هزيمة في مواجهاتهما المباشرة.

ووفقا لإحصاءات "أوبتا"، أصبح ألكاراز ثالث أسرع لاعب يصل إلى 75 انتصارا في بطولات الأساتذة منذ انطلاقها عام 1990، في 98 مباراة، خلف رافاييل نادال (91 مباراة)، وستيفان إيدبرج (97 مباراة).

وبعمر 22 عاما ويومين في بداية البطولة، بات ألكاراز ثاني أصغر لاعب يصل إلى ربع نهائي 9 بطولات مختلفة في الأساتذة، بعد نادال.

ويواجه ألكاراز في ربع النهائي البريطاني جاك درابر، المصنف الخامس في البطولة، والذي تغلب على الفرنسي كورينتين موتيت (1-6، 6-4، 6-3) في مباراة استمرت ساعتين و21 دقيقة.

وأصبح درابر، بعمر 23 عاما و126 يوما، أصغر لاعب بريطاني في العصر الحديث يصل إلى ربع نهائي بطولة روما.

وسجل درابر فوزه التاسع على الملاعب الترابية هذا العام، معادلا عدد انتصاراته على هذه الأرضية طوال مسيرته قبل 2025.

