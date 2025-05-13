نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: إسم ريڤيرو لا يرتقي لمكانة النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتقد الإعلامي محمد شبانة فكرة تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الإسباني خوسيه ريڤيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والذي من المنتظر الإعلان عنه رسميا خلال الساعات القادمة.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جماهير النادي الأهلي كانت تنتظر التعاقد مع إسما كبيرا لقيادة الفريق خلال المونديال مقارنة بحجم النجوم التي تم التعاقد معهم..

وواصل شبانة بأه ريڤيرو لا يمتلك سيرة تدريبية قوية في أوروبا وحتى مع أورلاندو لم يستطع تحقيق الدوري الجنوب إفريقي وإقتصرت بطولاته على الكؤوس المحلية فقط.. مشيرا إلى أن أعظم إنجازاته تنحصر في الفوز على الأهلي خلال مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شبانة بأن تعاقد الأهلي مع المدرب الإسباني مقامرة واصفا ذلك "بالبطيخة يا تطلع حمره يا تطلع قرعه"

