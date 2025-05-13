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أحمد جودة - القاهرة -

ربما تواجه كوريا الجنوبية، تحديات في التأهل لكأس العالم 2026، وقد عانت أنديتها في بطولة دوري أبطال آسيا، لكن 3 من نجومها البارزين يتألقون في الملاعب الأوروبية هذا الموسم.

رغم المعاناة الكورية.. ثلاثي الشامشون يتذوق طعم النجاح أوروبيا

وساهم كيم مين جاي في تتويج فريقه بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" هذا الموسم، ليحصد المدافع البالغ من العمر 28 عامًا لقبه الأوروبي الثاني بعد فوزه بالدوري الإيطالي مع نابولي قبل عامين.

في المقابل، لم يحقق سون هيونج مين أبرز نجوم كوريا الجنوبية، أي لقب كبير حتى الآن، لكن هذا قد يتغير الأسبوع المقبل حيث يستعد قائد توتنهام لخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد.

وقال سون، البالغ من العمر 32 عامًا والذي انضم إلى توتنهام عام 2015، لوسائل الإعلام الكورية في لندن يوم الإثنين: "لإكمال اللغز، نحتاج لكل قطعة. القطعة الأخيرة الأهم لا تزال مفقودة. أسعى وراءها منذ 10 سنوات، وآمل أن أكمل اللغز هذه المرة".

كان سون ضمن تشكيلة توتنهام التي خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام ليفربول. والآن، كنجم الفريق الأبرز، يطمح لإنهاء موسم صعب لتوتنهام، المتواجد حاليًا في المركز الـ17 (الرابع من القاع) بالدوري الإنجليزي الممتاز، بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف: "هذه فرصة العمر، قد لا تتكرر أبدًا. آمل ألا أندم لاحقًا. عندما أعود إلى كوريا الجنوبية. أريد إسعاد جماهير بلادي ومشجعي توتنهام".

وعاد سون للملاعب مؤخرًا بعد تعافيه من إصابة أبعدته فترة طويلة، ومن المتوقع أن يشارك أساسيًا ضد مانشستر يونايتد.

لكن الأمر يختلف بالنسبة للي كانج إن، لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، الذي يعاني من قلة المشاركة مع باريس سان جيرمان.

ورغم خوضه 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أنه بقي على دكة البدلاء في فوز فريقه على أرسنال في نصف النهائي، ليتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة إنتر ميلان في النهائي يوم 31 مايو الجاري في ميونيخ.

وستكون هذه المباراة ختام الموسم الأوروبي وبداية التكهنات حول الانتقالات، حيث ارتبط اسم لي بأندية أوروبية أخرى، كما تأثر موسم كيم مع بايرن بالإصابات.

وصرح كيم الشهر الماضي: "أريد الاستمرار مع بايرن. لا يوجد سبب للرحيل. أحب اللعب في ميونيخ وأطمح للبقاء الموسم المقبل. هذا مهم بالنسبة لي".

ويبقى السؤال: أين سيكون هؤلاء النجوم الثلاثة في أغسطس/أب المقبل؟ لكن التركيز حاليًا ينصب على التتويج ب3 ألقاب أوروبية مرموقة، وإسعاد الجماهير الكورية الجنوبية بأخبار إيجابية.