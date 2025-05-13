نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة في صفوف الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية اليوم الثلاثاء، أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، على استاد المقاولون العرب، في إطار لقاءات الجولة السادسة من عمر المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 31 نقطة ضمن المجموعة المتنافسة على اللقب.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد أداء مميز هذا الموسم، بهدف تعزيز صدارته والاقتراب من حصد اللقب للعام الثاني على التوالي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري

تذاع أحداث المباراة التي تجمع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، عبر قناة "أون سبورت1".



غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الليلة

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

