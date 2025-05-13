نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي على طاولة دوري روشن السعودي من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت آمال جماهير دوري روشن السعودي لتحلق عاليًا من جديد، مع أنباء تؤكد اقتراب ملف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من دائرة الضوء. فقد أفادت تقارير صحافية سعودية اليوم الإثنين بأن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تستعد لإعادة فتح باب المفاوضات مع أسطورة الكرة العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الإعلامي السعودي خالد الزهراني أن “برنامج الاستقطاب في رابطة دوري روشن، وبدعم من جهات أخرى، يخطط لاستئناف المحادثات مع ميسي، بهدف ضمه إلى أحد أندية الدوري انطلاقًا من موسم 2025-2026”.

يُذكر أن نادي الهلال كان قاب قوسين أو أدنى من خطف توقيع ميسي في صيف 2023، قبل أن تتغير وجهة اللاعب في اللحظات الأخيرة متجهًا نحو الدوري الأمريكي، حيث التحق بنادي إنتر ميامي.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأمريكي في ديسمبر 2025، ورغم أن بعض التقارير ترجّح إمكانية تجديد عقده، إلا أن المفاوضات الرسمية بين الطرفين لم تصل إلى صيغة نهائية حتى الآن، ما يفتح باب التكهنات من جديد حول إمكانية رؤيته في ملاعب السعودية قريبًا.

