نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق الصراع على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدخل المنافسة على لقب الهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مراحلها الحاسمة، مع اقتراب موسم 2024-2025 من نهايته، وسط سباق ناري بين نجوم الصف الأول في عالم الكرة.

في الدوري الإسباني، خطف كيليان مبابي الأنظار بتسجيله “هاتريك” مذهل في شباك برشلونة خلال الكلاسيكو، ليرفع رصيده إلى 27 هدفًا في 31 مباراة، مقربًا ريال مدريد أكثر من اللقب، ومعه يواصل الضغط في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

أما في إنجلترا، فلا يزال النجم المصري محمد صلاح متصدرًا السباق بهدفه الـ28 في 36 مباراة، ليعزز فرصه في التتويج بلقب الهداف، رغم تبقي جولتين فقط على ختام البريميرليغ الذي حسمه ليفربول لصالحه.

ومن ألمانيا، يدخل هاري كين الجولة الأخيرة من البوندسليغا برصيد 25 هدفًا في 30 مباراة، في موسم أول لافت مع بايرن ميونخ، جعله في قلب المنافسة على عرش الهدافين.

وفي الكالتشيو الإيطالي، يواصل ماتيو ريتيغي تألقه مع أتالانتا، رافعًا رصيده إلى 24 هدفًا في 33 مباراة، ليبقى على بعد خطوات من القمة في دوري يشتد فيه الصراع بين نابولي وإنتر على اللقب بفارق نقطة فقط.

أما في فرنسا، فقد ضمن عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، صدارة هدافي الدوري حتى الآن بـ21 هدفًا في 28 مباراة، في موسم تُوج فيه فريق العاصمة بلقب الدوري مبكرًا.

ومع دخول الدوريات الأوروبية منعطفها الأخير، تترقب الجماهير جولات الختام التي تعد بالكثير من الإثارة، سواء على مستوى البطولات أو الجوائز الفردية التي قد تُحسم في اللحظات الأخيرة.

