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أحمد جودة - القاهرة -

ودَّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السادس عالميًا بين لاعبي التنس، مدربه البريطاني آندي موراي بعد 4 بطولات و6 أشهر من التعاون.

ديوكوفيتش ينفصل عن مدربه موراي

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ديوكوفيتش رسالة قال فيها لموراي: "شكرًا لك أيها المدرب آندي على كل العمل الجاد والمتعة والدعم على مدار الأشهر الستة الماضية داخل الملعب وخارجه. لقد استمتعت حقًا بتعميق صداقتنا معًا".

من جانبه، ردَّ موراي قائلًا "شكرًا لنوفاك على هذه الفرصة الرائعة للعمل معًا، وشكرًا لفريقه على كل جهودهم الشاقة خلال الأشهر الستة الماضية. أتمنى لنوفاك كل التوفيق في بقية الموسم".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن القرار جاء باتفاق متبادل في ضوء معاناة اللاعب صاحب الـ37 عامًا هذا الموسم.

