نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البايرن يرفع سعر كومان أمام العروض العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رجحت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الثلاثاء، رحيل كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

البايرن يرفع سعر كومان أمام العروض العربية

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كينجسلي كومان يحظى باهتمام كبير من جانب أكثر ناديين تتويجا ببطولة البريميرليج واللذان يمثلان كلاسيكو إنجلترا، وهما ليفربول ومانشستر يونايتد.

وفيما يتعلق بقيمة الصفقة، ذكرت شبكة قنوات "سكاي سبورتس" أن النادي البافاري سيطالب ما يتراوح بين 50-60 مليون يورو في حال وجود عروض من دول عربية، وب40 مليون يورو للأندية الأوروبية.

وكان كومان (28 عاما) قريبا من الرحيل عن البايرن في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى الدوري السعودي.

كما كان على رادار برشلونة، ولكنه قرر في النهاية البقاء ضمن صفوف الفريق في محاولة منه لإقناع المدرب فينسنت كومباني بقدراته وللمشاركة ضمن التشكيل الأساسي.

