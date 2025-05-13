نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد الأهلي مع خوسيه ريفيرو.. وسبب صرف النظر عن جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن تفاصيل جديدة بشأن تعاقد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب فريق أورلاندو بايرتس السابق، والذي سيتولى تدريب المارد الأحمر.

وقال كريم رمزي: "ريفيرو من المقرر أن ينضم للنادي الأهلي في عقد مدته موسمين مع موسم ثالث، بموافقة الطرفين وسيكون معه من 4 إلى 5 مساعدين، مع تواجد محمد شوقي كمدير كرة، ومحمد يوسف مدير رياضي، مع استمرار عماد النحاس كمدرب عام".

وتابع: "وسيحصل على راتب شهري يصل إلى 150 ألف دولار بالجهاز المعاون، وهو أقل مما كان يتقاضاه مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، حيث كان يتقاضى 250 ألف يورو شهريا".

وأوضح كريم رمزي: "محمود الخطيب تغاضى عن فكرة التعاقد مع جوزيه جوميز، بسبب الحديث عن أن النادي الأهلي يتعاقد مع جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى الزمالك، كما أنه متخوف من فكرة خسارة فريق الفتح تحت قيادته بنتيجة 9-0 أمام الهلال".

وأتم: "خوسيه ريفيرو بات قريبا للغاية من تدريب الأهلي، ومن المقرر أن يصل المدرب يوم الأربعاء أو صباح الخميس، من أجل إنهاء كافة الأمور مع المارد الأحمر".