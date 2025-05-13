نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي عبدالرازق: نظام الأهلي يساهم في نجاح أي مدرب.. وطاهر قادر على اللعب أساسيًا بوجود زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميمي عبدالرازق نجم الكرة المصرية السابق، أن إدارة النادي الأهلي وضعت بعض الضغوط على مارسيل كولر، في ظل الأنباء التي ترددت كثيرًا حول رحيله من منصبه قبل اتخاذ قرار إقالته، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر قادرين على انجاح أي مدرب.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: هناك سيستم داخل الأهلي يساهم في إنجاح اي مدرب، وعماد النحاس قام بالتعامل بشكل جيد، ويدعم اللاعبين نفسيًا بشكل جيد.

وأضاف: أداء الأهلي بعد التغييرات في لقاء المصري لم تكن جيدة، خصوصا مع خروج السولية وبن شرقي، ودخول أفشة الذي أخطأ في العديد من التمريرات، ولكن هناك راحة نفسية لدى اللاعبين، وتقبل كبير للنحاس.

وزاد: كولر افتقد لفن التعامل مع اللاعبين في أخر مسيرته مع الأهلي، لو كان احتوى الأمور مبكرًا كانت اختلفت النتائج تمامًا.

وزاد: رامي ربيعة قدم موسمين جيدين مع الأهلي، ويقدم مستوى مميز مؤخرًا ويسجل أهداف، ويجب تقديره جيدًا والتجديد معه، والأرقام التي يتقاضاها اللاعبين في مصر مؤخرا غير طبيعية.

وتابع: هناك لاعبين في منتخب الشباب قمت بضمهما للمصري وهما الحارس محمد وهبة وأحمد شرف، هناك مواصفات خاصة للاعبين، والمساكين حاليًا هم مفاتيح اللعب في أي فريق بسبب بداية الهجمة، يجب أن يتحلى المدافع بمهارة الخروج بالكرة بشكل جيد.

وأكمل: هناك لاعبين يمتازون بالمهارات العالية داخل الملعب، ومنهم إمام عاشور ودغموم لاعب المصري، وعماد النحاس لم يتوج بالالقاب قبل قدومه للأهلي، والنظام في القلعة الحمراء يساهم في نجاح أي مدرب.

واستأنف حديثه قائلا: كما أن الأهلي يحتاج لتدعيم مركز الظهير الايسر ومن أبرز الأسماء محمد شكري، ويأتي خلفه توفيق محمد أو محمد حمدي.

وأضاف: ضغوط الجماهير في الأهلي مختلفة، والسوشيال ميديا تؤثر كثيرًا في الأندية الكبيرة، ولذلك أصبحت الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك يتعاقدون مع مدربين أجانب.

وأشار إلى أن كامل أبوعلي رئيس النادي المصري له دور كبير ولولا وجوده كان النادي سيعاني ماليا مثلما يحدث في الإسماعيلي.

وأتم: طاهر محمد طاهر يستحق المشاركة اساسيًا على حساب زيزو أو حسين الشحات، وأرى أنه من الأهم العناصر بسبب السرعات العالية. وطاهر يمتاز باللعب الجماعي ومتألق بشكل ملحوظ مؤخرا ويسجل أهداف رائعة مثل هدفه في شباك صنداونز.