نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الترجي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لاورينتو ريجيكامب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي السابق، عن حقيقة اقترابه من تدريب فريق الزمالك، بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال ريجيكامب، في تصريحات له منذ قليل مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "في البداية أرى أن الزمالك عليه التركيز على مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز وبعدها سنتحدث عن الأمر".

وتابع: "هناك العديد من الأندية المصرية ترغب في التعاقد معي، والزمالك يعد أحد أفضل الأندية في مصر، وتدريب فريق بحجم الزمالك شرف كبير".

واستكمل: "أتابع كل مباريات الدوري المصري وليس فقط الزمالك لأنني لديّ متسع من الوقت".

وعن مباراة نهائي كأس مصر، أوضح: "أعتقد أن المباراة مهمة للغاية لفريق بيراميدز لأنه يريد الحفاظ على موسمه، لحسن حظ الأهلي لقد خسر بيراميدز مباراتين على التوالي في الدوري".

وعن مفاوضات الأهلي معه، أتم ريجيكامب: "لم أتفاوض بشكل رسمي مع الأهلي، ولكن الكثير من الوكلاء تواصلوا معي لطرح الفكرة، الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وشرف لي أن أقوم بتدريب أحد الفريقين".